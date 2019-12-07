В субботу, 7 декабря. в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

В Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, 0°…+7°.

Во Львове в субботу без осадков, ночью +1°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, +1°…+5°.

В Луцке в субботу ночью +2°, днем +3°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +5°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха 0°…+4°. В воскресенье до +6°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье -1°…+9°.

В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье -1°…+4°, переменная облачность.

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В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +1°…+5°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, +2°…+10°. В воскресенье -1°…+8°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -5°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье температура до -6°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -1°…+5°, пасмурно.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Новый год 2020.