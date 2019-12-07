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Факты / Украина

Какой праздник сегодня, 7 декабря 2019

7 декабря в Украине отмечают День святой Екатерины и День местного самоуправления. Более о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 7 декабря 2019

7 декабря – 341-й день года (342-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 24 дня.

7 декабря православная церковь чтит память святой великомученицы Екатерины из Александрии. Ее имя переводится с греческого как “чистая душой.

Читайте: День святой Екатерины 2019: история и традиции праздника

В Украине сегодня отмечается День местного самоуправления – это профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, кто представляет многотысячный отряд народных избранников.

В мире происходит празднование Международного дня гражданской авиации, который отмечается с 1994 года.

Именины 7 декабря отмечают: Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

Народные приметы 7 декабря

  • Ясная погода на Екатерину – будет морозная зима.
  • Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря.).
  • Оттепель и туман предвещает мороз через 10 дней.
  • Коровы трясут задними ногами – ждать похолодания.
  • Круги вокруг луны предвещают мороз.
  • Солнечные лучи пучками направляются вверх – скоро начнется метель.
  • Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники пройдут в декабре. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной – 25 числа. В этот день празднуют католическое Рождество.

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