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Факты / Украина / Политика

Желаю успеха! Гройсман поддержал президента перед нормандской встречей

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал президента Владимира Зеленского перед встречей в нормандском формате и призвал общество к единству.

Желаю успеха! Гройсман поддержал президента перед нормандской встречей

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского накануне нормандского саммита, а также добавил, что в такие момент страна должна быть единой.

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– Глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров. Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку президенту, как политическому оппоненту.

Момент, когда мы должны продолжить бороться и болеть за восстановление нашей территориальной целостности, за мир на нашей родной земле, за успех нашей страны. Желаю успеха Украины и президенту!, – отметил Гройсман.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Украины Владимир Зеленский на нормандской встрече поднимет вопросы о возвращении пленных, прекращении огня и вывода бандформирований с Донбасса.

Фото: УНИАН

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