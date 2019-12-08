На Донбассе погиб военный ВСУ, трое раненых

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего погиб военный ВСУ, еще трое получили ранения.

Противник обстреливал позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

– Во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения, а один – боевую травму, – говорится в сообщении.

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С начала 8 декабря боевики один раз обстреливали позиции ВСУ. Неподалеку Марьинки обстрелы велись из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, оккупанты использовали на Донбассе лазерное оружие. Украинский военный получил ожог сетчатки глаза.