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Факты / Украина

Накануне нормандской встречи во всех храмах ПЦУ молятся за мир в Украине

В храмах ПЦУ 8 декабря, накануне саммита в нормандском формате, молятся за установление мира в Украине.

Накануне нормандской встречи во всех храмах ПЦУ молятся за мир в Украине

В храмах Православной церкви Украины после Божественной литургии провели молитвы за установление мира и победу Украины.

– Во всех храмах молились и за то, что мы объявляли, и брали дополнительные молитвы. Возглавлял литургию митрополит Епифаний, – отметил диакон ПЦУ Михаил Омельян.

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Провести молитвы распорядился предстоятель ПЦУ Епифаний.

– Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на Всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства, – отмечали в ПЦУ.

Напомним, 5 декабря президент Владимир Зеленский накануне саммита в нормандском формате встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины.

Источник: Громадське

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