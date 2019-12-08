От результатов нормандского саммита зависит будущее Украины – Разумков

Во время нормандского саммита будут соблюдены красные линии, поскольку от переговоров будет зависеть будущее Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от результатов переговоров нормандской четверки зависит будущее Украины.

– Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы – только государственническая позиция для Украины, – отметил он.

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Разумков подчеркнул, что красные линии будут соблюдены, а украинские территории – возвращены.

Он выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому и добавил, что верит в победу Украины.

Напомним, встреча лидеров стран нормандской четверки пройдет 9 декабря в Париже. Не исключают, что в ходе возможной личной встречи президентов Украины и РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть поднят вопрос, в частности, о новом контракте на транзит российского газа по украинской территории.