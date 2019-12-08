PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

От результатов нормандского саммита зависит будущее Украины – Разумков

Во время нормандского саммита будут соблюдены красные линии, поскольку от переговоров будет зависеть будущее Украины.

От результатов нормандского саммита зависит будущее Украины – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от результатов переговоров нормандской четверки зависит будущее Украины.

– Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы – только государственническая позиция для Украины, – отметил он.

Читайте: Нормандский саммит: три первоочередных вопроса, которые поднимет Зеленский

Разумков подчеркнул, что красные линии будут соблюдены, а украинские территории – возвращены.

Он выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому и добавил, что верит в победу Украины.

Напомним, встреча лидеров стран нормандской четверки пройдет 9 декабря в Париже. Не исключают, что в ходе возможной личной встречи президентов Украины и РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть поднят вопрос, в частности, о новом контракте на транзит российского газа по украинской территории.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нормандская встреча может принести послевкусие разочарования – Мендель
Нормандская встреча может принести послевкусие разочарования – Мендель
Владимир Зеленский
Нормандский саммит: три первоочередных вопроса, которые поднимет Зеленский
Нормандский саммит: Зеленский созвал заседание СНБО
Нормандский саммит: Зеленский созвал заседание СНБО
Перед нормандским саммитом в Киеве анонсированы акции на десятки тысяч человек
Перед нормандским саммитом в Киеве анонсированы акции на десятки тысяч человек
Я не продаю нашу страну никому, никогда, ни за что – Зеленский о нормандской встрече
Я не продаю нашу страну никому, никогда, ни за что – Зеленский о нормандской встрече
Нормандський формат
Появилось расписание нормандского саммита
Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским 9 декабря
Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским 9 декабря
Давид Арахамія
Стена на Донбассе – это метафора: Арахамия о заявлении Ермака
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка