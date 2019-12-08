Митинг на банковой

В Киеве под Офисом президента началась круглосуточная акция народного контроля Стража на Банковой.

В Киеве под зданием Офиса президента началась акция Стража на Банковой.

Организаторы митинга отметила, что протест круглосуточный и активисты не будут расходиться до объявления результатов нормандского саммита.

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– Акция на Банковой будет носить предупредительный характер. Она мирная, но полная решимости к реальному протесту. Не ссорьтесь между собой. Враг у нас один – Москва, – сообщают организаторы.

Правоохранители заявили, что на акцию собрались 2 тыс. человек.

В полиции отметили, что полностью контролируют ситуацию. Порядок обеспечивают 1,5 тыс. силовиков.















Враг у нас один! Митинг под Офисом президента на Банковой (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 4 фотографии

Напомним, 8 декабря в Киеве на Майдане Независимости проходило вече накануне нормандского саммита и встречи президентов Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Фото: LB