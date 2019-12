Беларусь, РФ и еще 17 стран: кто в ООН голосовал против резолюции по Крыму

19 стран-членов ООН проголосовали против принятия резолюции по Крыму, в которой говорится, что Россия должна вывести свои войска из оккупированного полуострова.

Среди стран, проголосовавших против принятия документа: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

К слову, 63 страны поддержали резолюцию.

Таблиця голосування за «кримську» безпекову резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on the problem of the militarization of Crimea ⬇️ pic.twitter.com/L8STsB7R1J

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 9, 2019