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Беларусь, РФ и еще 17 стран: кто в ООН голосовал против резолюции по Крыму

19 стран-членов ООН проголосовали против резолюции по Крыму.

генасамблея ООН

19 стран-членов ООН проголосовали против принятия резолюции по Крыму, в которой говорится, что Россия должна вывести свои войска из оккупированного полуострова.

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Среди стран, проголосовавших против принятия документа: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

К слову, 63 страны поддержали резолюцию.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей. Документ, который принимается уже во второй раз, дополнен принципиально новыми положениями.

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