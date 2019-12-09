В Украине с 10 по 13 декабря не ожидается сильных морозов, но пройдут дожди с мокрым снегом.

Во вторник, 10 декабря, по всей территории Украины ожидается сухая погода. Осадки возможны только в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Холоднее всего – на востоке и западе. Ночью здесь ожидаются заморозки от 0 до -2°С, а днем ​​до +5°С.

На севере и в центре страны дневная температура составит 5-6°С.

В южных областях до +10-12°С.

В Киеве днем ​​ожидается +4-6°С, а ночью до 1°С ниже нуля.

В среду, 11 декабря дождь и снег пройдут на западе страны. Столбики термометра днем ​​здесь покажут от +2-4°С.

На востоке – от -1°С ночью до + 4°С днем.

По прогнозам синоптиков, в центральных областях ожидается +4°С, на юге +5°С.

В Киеве будет сохраняться сухая погода. Температура от +2 до +4°С, а ночью до -1°С.

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В четверг, 12 декабря, прогнозируют сухую и солнечную погоду по всей территории Украины.

В восточных областях столбики термометров опустятся до -1°С ночью, а днем ​​до +4°С.

На юге и западе + 2-5° С днем, а ночью заморозки до -1°С.

В Киеве сухо и солнечно, ночью до -1° С, днем ​​2-4°С.

В пятницу, 13 декабря, в западных областях ожидается мокрый снег с дождем. Температура здесь достигнет + 2-4°С, ночью – до -1°С.

На востоке ночью -3°С, днем ​​+1°С, на севере и в центре ночью до -1°С, днем ​​от 2 до 4°С.

В южных областях ночью до +2°С, а днем ​​максимум +5°С.

В Киеве ночью -1-1°С, днем ​​1-3°С тепла.

К слову, ранее синоптики дали прогноз, какой будет погода на Новый год 2020.