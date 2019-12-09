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Факты / Украина / Политика

Уступки или новые бои – что пишут иноСМИ перед нормандским саммитом

9 декабря в 17.00 по киевскому времени начнется встреча лидеров стран нормандской четверки. Факты ICTV собрали реакцию иноСМИ накануне переговоров в нормандском формате.

Нормандський формат

Возможно, что к концу нормандского саммита у президента Украины Владимира Зеленского не останется другого выхода, кроме как пойти на уступки.

Об этом говорится в статье американского издания National Interest. Такого исхода ждут, если канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встанут на сторону президента РФ Владимира Путина.

Однако, если они встанут на сторону Зеленского, то на Донбассе могут с новой силой возобновиться бои.

В британском Financial Times считают, что Путин готов к тому, чтобы ослабить конфликт на Донбассе, однако все еще способен поддерживать его.

Возможно, президент РФ пойдет на уступки в том случае, если Запад ослабит свою позицию касательно России.

Читайте: Нормандская встреча 9 декабря (ОНЛАЙН)

Американский Bloomberg пишет о том, что Макрон и Меркель уже обсудили координацию действий по Украине.

Потому они должны встретить президента Украины на нормандском саммите единой позицией. Источники издания также заявили о том, что лидеры Франции и Германии опасаются того, что “окно для прекращения войны на Донбассе может закрыться”.

Guardian опубликовал материал, в котором говорится о том, что Путину не так важны результаты встречи нормандской четверки, как ее восприятие западными политиками.

– После обмена пленными в сентябре Кремль уже не заинтересован в нормандском формате, и он пытается сорвать переговоры, – рассказала изданию российский политолог Татьяна Становая.

Возможно, РФ попытается сохранить существующий мирный план, поскольку считает его выгодным для себя.

Встреча нормандской четверки в Париже – видеотрансляция

К слову, после переговоров в нормандском формате состоится встреча Зеленского и Путина, на которой должны присутствовать исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и глава Газпрома Алексей Миллер.

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