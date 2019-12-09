Приедете в Москву на 9 мая? Журналисты из РФ пытались спровоцировать Зеленского

Перед встречей в нормандском формате российские журналисты выкрикивали провокационные вопросы, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу в нормандском формате в Елисейский дворец в Париже. Его встречал президент Франции Эммануэль Макрон.

Когда Зеленский подходил ко входу российские журналисты выкрикивали из толпы провокационные вопросы.

Читайте: Встреча нормандской четверки онлайн

В частности, кто-то на русском языке выкрикивал вопрос, приедет ли Зеленский в Москву на 9 мая.

Также прозвучал вопрос, что Зеленский будет считать успехом на переговорах в нормандском формате.

Глава Украины проигнорировал данные вопросы.

Напомним, 9 декабря в Париже проходит встреча в нормандском формате.

По состоянию на 22.00 переговоры уже состоялись, в частности двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Представителей СМИ пригласили в зал, где пройдет итоговая пресс-конференция лидеров нормандского формата.