В России экс-министра Рудьковского приговорили к двум годам тюрьмы

Экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский проведет два года в колонии в России за нападение на российское посольство в Киеве.
Экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского приговорили к двум годам колонии в России.
Московский городской суд принял решение наказать Рудьковского за участие в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году.
Его признали виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).
В приговоре сказано, что отбывать наказание Рудьковский будет в исправительной колонии общего режима.
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Отметим, что Рудьковский полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Напомним, в Ростове-на-Дону приговорили к 12-17 годам заключения пятерых крымчан.
Источник: Генпрокуратура РФ
Фото: Укрправда