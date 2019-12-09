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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Соглашение Украины с МВФ открывает двери для финпомощи от ЕС – Маасикас

Соглашение Украины с МВФ открывает путь к тому, чтобы ЕС выделил около €500 млн макрофинансовой помощи.

Україна ЄС

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил, что Украина очень своевременно заключила соглашение с Международным валютным фондом.

По его словам, оно, вместе с принятием закона о борьбе с отмыванием денег и международным признанием реформ, должно открыть путь к макрофинансовой помощи ЕС.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила о том, что речь идет о выделении приблизительно €500 млн.

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– Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению €500 млн макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы, – сообщила Маркарова.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и МВФ достигли договоренности касательно новой программы кредитования.

Она будет длиться три года и за это время Украина получит около $5,5 млрд.

Источник: Матти Маасикас, Оксана Маркарова

Фото: Dreamstime

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