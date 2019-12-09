PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинцы тратят больше всего денег на еду и напитки – Госстат

Украинцы больше всего тратят денег на продукты и безалкогольные напитки, отчитывается Государственная служба статистики.

магазин

В первом полугодии украинцы тратили почти половину своих общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки.

В среднем одно домохозяйство, проживающее в городе, тратит 10 023 грн в месяц. При этом домохозяйства, проживающие в сельской местности, тратят меньше – 8 813 грн.

Читайте: Долги по зарплате в Украине превысили 3,4 млрд грн

Больше всего украинцы тратят:

  • на продукты питания и безалкогольные напитки – 46,2% расходов;
  • одежду и обувь – 4,9%;
  • жилье, воду, электроэнергию, газ – 17,2%;
  • здравоохранение – 4,1%;
  • транспорт – 4,2%.

Напомним, в Кабмине прогнозируют, что в 2022 году средняя зарплата в Украине составит 16 тыс. грн.

Источник: Государственная служба статистики

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

гроші
В Украине долги по выплате зарплат превысили 2 млрд грн
гривня
В Украине выросла средняя зарплата – где больше платят
гончарук
Средства перераспределены: учителям и врачам вернут долги по зарплате
Зеленский поручил Гончаруку выплатить долги по зарплатам врачам и учителям
Зеленский поручил Гончаруку выплатить долги по зарплатам врачам и учителям
Александр Стародубцев
Желающим заработать денег не надо идти на госслужбу – Стародубцев
Шахтарі
Шахтерам вернули долги по зарплатам – Зеленский
Тимофій Милованов
В 2022 году средняя зарплата в Украине составит 16 тыс. грн – Милованов
Где зарабатывают больше. 5 городов Украины с самой высокой зарплатой
Где зарабатывают больше. 5 городов Украины с самой высокой зарплатой
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка