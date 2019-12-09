Украинцы тратят больше всего денег на еду и напитки – Госстат

Украинцы больше всего тратят денег на продукты и безалкогольные напитки, отчитывается Государственная служба статистики.

В первом полугодии украинцы тратили почти половину своих общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки.

В среднем одно домохозяйство, проживающее в городе, тратит 10 023 грн в месяц. При этом домохозяйства, проживающие в сельской местности, тратят меньше – 8 813 грн.

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Больше всего украинцы тратят:

на продукты питания и безалкогольные напитки – 46,2% расходов;

одежду и обувь – 4,9%;

жилье, воду, электроэнергию, газ – 17,2%;

здравоохранение – 4,1%;

транспорт – 4,2%.

Напомним, в Кабмине прогнозируют, что в 2022 году средняя зарплата в Украине составит 16 тыс. грн.

Источник: Государственная служба статистики