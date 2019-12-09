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Факты / Украина

Стража на Банковой: участники акции ждут результатов нормандского саммита

Участники акции Стража на Банковой ждут результатов встречи в нормандском формате возле Офиса президента в Киеве.

стража на банковой

Около 1 тыс. человек пришли под здание Офиса президента в Киеве, чтобы узнать результаты встречи в нормандском формате.

Правоохранители установили металлоискатели. Порядок охраняют более 200 полицейских.

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Также здесь есть сцена и экран.

– Сейчас в полной координации работают все подразделения полиции Киева, специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, сотрудники превентивной коммуникации, а также бойцы ГСЧС и Нацгвардии, – сообщили в полиции.

Ситуационный центр МВД в круглосуточном режиме мониторит и контролирует ситуацию в местах проведения массовых мероприятий.

Напомним, 9 декабря в Париже проходит встреча в нормандском формате.

По состоянию на 22.30 переговоры уже состоялись, в частности двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Представителей СМИ пригласили в зал, где пройдет итоговая пресс-конференция лидеров нормандского формата.

Источник: МВД

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