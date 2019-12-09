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Факты / Украина / Политика

Зеленский прибыл на встречу нормандской четверки

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Париж для переговоров в нормандском формате.

Зеленский прибыл на встречу нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.

Из аэропорта он направился на переговоры в Елисейский дворец, где пройдет встреча нормандской четверки.

Сначала президент проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, затем – с канцлером Германии Ангелой Меркель. Далее будет встреча четырех лидеров в нормандской формате. После Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Читайте: Во встрече Зеленского и Путина примут участие главы Газпрома и Нафтогаза

Напомним, за всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.

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