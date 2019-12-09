Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Париж для переговоров в нормандском формате.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.
Из аэропорта он направился на переговоры в Елисейский дворец, где пройдет встреча нормандской четверки.
Сначала президент проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, затем – с канцлером Германии Ангелой Меркель. Далее будет встреча четырех лидеров в нормандской формате. После Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным