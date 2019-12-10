Доллар падает – цены растут. Какие продукты подорожают в декабре

Оптимистическая зима для гривны. Вираж к укреплению национальной единицы начался еще летом. С тех пор в обменниках таблички меняли почти каждую неделю. 27 грн. за доллар, потом 26. И вот курс пересек психологический рубеж в 24 грн.

Еще осенью многие связывали удорожание национальной валюты с аграриями, которые поддержали страну выручкой в ​​долларах и евро. Но уже началась зима, а курс не останавливается. По статистике НБУ, сейчас больше покупают валюту, чем продают.

Экономисты объясняют: государство продает иностранным инвесторам облигации внутреннего займа, обещая в будущем выплачивать по ним проценты. Поэтому в страну сейчас активно заходит валюта. Также, по мнению экспертов, кроме иностранных вливаний, укрепляет гривну, как ни странно, еще и ее дефицит.

Судьба гривны во многом зависит и от транша МВФ. Пока фонд остается в Украине, ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой.

Гривна укрепляется, а зеленый продолжает слабеть. Как это отразится на нашем кошельке?

Подпрыгнула в цене гречка. Подорожала на 15%. Так как на рынке возник ее дефицит – в этом году фермеры гречки посеяли меньше. Прибавил в цене и лук – до 10%. Постепенно дорожает и хлеб, хотя объективной причины эксперты для этого не находят. Чтобы не было заметно сразу, цены на хлеб повышают постепенно – по 10-20 копеек ежемесячно.

Картофель – рекордсмен нынешнего подорожания, он вырос в цене почти на 118%. Сейчас за кило картошки надо отдать от 12 до 16 грн. Украинские фермеры жалуются на жесткую конкуренцию с белорусами. Впрочем, аналитики прогнозируют: картофель дорожать больше не будет. Чего нельзя сказать о сахаре.

Почему же дорожают продукты, если на финансовом рынке стабильность?

Экономисты говорят: цена не имеет обратного эффекта – поднять можно, но не снизить. Особенно, если это касается крупных торговых сетей.

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Топливо на удешевление доллара все же отреагировало. Против снижения цен на горючее будут играть и аппетиты владельцев сетей АЗС. Антимонопольный комитет на этой неделе обратился к операторам рынка снизить стоимость бензина и дизтоплива. Ситуация может измениться ближе к новому году. Пойдет закупка новых партий и горючее может немного сбросить в цене. Но все это, если гривна продолжит курс на укрепление.

У Международного валютного фонда к Украине было два требования: принять закон о незаконном обогащении – он позволит привлечь к ответственности чиновников за неподтвержденные доходы. А еще гарантировать, что ПриватБанк останется в собственности государства.

Также МВФ заявил, что готов открыть новую кредитную программу. Похоже, условия Киев выполнил. К тому же, в бюджете на 2020 год курс доллара скорректировали – ранее прогнозировали цену зеленого – 28 грн., теперь – 27. Поэтому, за оптимистичной зимой может наступить и благоприятная для рынка весна.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что цены на бензин на АЗС могут снизиться в ближайшее время.