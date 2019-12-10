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Факты / Украина

Мы готовы выполнять договоренности, это дорога с двухсторонним движением – Зеленский

Украина готова выполнять договоренности и ждет таких же действий в ответ, заявил Владимир Зеленский.

Мы готовы выполнять договоренности, это дорога с двухсторонним движением – Зеленский

Украина готова к выполнению договоренностей, но “это дорога с двусторонним движением”, заявил президент Владимир Зеленский.

– Украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям. У нас действительно есть надежда на соблюдение всех договоренностей, но есть также и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира, – сказал он на брифинге по результатам нормандского саммита.

Читайте: О чем говорили Путин и Зеленский на двухсторонней встрече

Фото: Офис Президента

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