Мы готовы выполнять договоренности, это дорога с двухсторонним движением – Зеленский

Украина готова выполнять договоренности и ждет таких же действий в ответ, заявил Владимир Зеленский.
Украина готова к выполнению договоренностей, но “это дорога с двусторонним движением”, заявил президент Владимир Зеленский.
– Украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям. У нас действительно есть надежда на соблюдение всех договоренностей, но есть также и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира, – сказал он на брифинге по результатам нормандского саммита.
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Владимир Зеленский также признал, что у него и Владимира Путина разные взгляды на передачу границы.
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