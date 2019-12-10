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Факты / Украина

Посольство США поздравило Украину с новой программой МВФ

Посольство США поздравило Украину и Международный валютный фонд с достижением договоренностей по новой программе.

мвф

Соответствующее поздравление, посвященное получению Украиной новой трехлетней программы от МВФ, появилось в Twitter дипломатического представительства США.

– Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне по новой программе помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и военной обороны.

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Напомним, ранее Украина получила новую трехлетнюю программу кредитования на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5) в рамках расширенного фонда МВФ.

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