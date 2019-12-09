PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости

Полное прекращение огня произойдет до конца 2019 года – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное всестороннее прекращение огня произойдет до конца 2019 года.

Полное прекращение огня произойдет до конца 2019 года – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в нормандском формате он настаивал на возвращении Украине контроля над границей с РФ и выводе всех незаконных формирований.

Зеленский добавил, что вопрос восстановления контроля над границей Украины на Донбассе будет обсуждаться на следующей встрече в нормандском формате через четыре месяца.

На нормандской встрече была достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами.

– Страны участницы будут содействовать взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу всех на всех, – сказал он.

Читайте: Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)

Украина согласилась имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство, чтобы начать подготовку к местным выборам. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна перейти в режим работы 24/7 на Донбассе.

Зеленский добавил, что Украина не пойдет на уступки по территориям, а Донбасс и Крым являются украинскими.

Напомним, в Париже прошли переговоры, перерыв в которых длился три года. За всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

путін і макрон
Статус Донбасса в Конституции Украины: что Путин сказал по итогам саммита в Париже
Наблюдение за прекращением огня на Донбассе будут вести круглосуточно – Меркель
Наблюдение за прекращением огня на Донбассе будут вести круглосуточно – Меркель
Нормандський формат
Встреча нормандской четверки в Париже – итоги (ОНЛАЙН)
Еммануель Макрон
В марте 2020 года состоится встреча в нормандском формате
Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)
Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)
Встреча в нормандском формате: главные итоги и коммюнике
Встреча в нормандском формате: главные итоги и коммюнике
Путін на Євроіграх
Путин не готов оставить Украину в покое – экс-посол США в Украине
Крым не обсуждали: результаты нормандского саммита
Крым не обсуждали: результаты нормандского саммита
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка