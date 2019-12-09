Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное всестороннее прекращение огня произойдет до конца 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в нормандском формате он настаивал на возвращении Украине контроля над границей с РФ и выводе всех незаконных формирований.

Зеленский добавил, что вопрос восстановления контроля над границей Украины на Донбассе будет обсуждаться на следующей встрече в нормандском формате через четыре месяца.

На нормандской встрече была достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами.

– Страны участницы будут содействовать взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу всех на всех, – сказал он.

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Украина согласилась имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство, чтобы начать подготовку к местным выборам. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна перейти в режим работы 24/7 на Донбассе.

Зеленский добавил, что Украина не пойдет на уступки по территориям, а Донбасс и Крым являются украинскими.

Напомним, в Париже прошли переговоры, перерыв в которых длился три года. За всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря, можно следить онлайн.