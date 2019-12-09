Путин не готов оставить Украину в покое – экс-посол США в Украине

Президент РФ Владимир Путин пока не готов оставить Украину, поэтому сложно предсказать результаты встречи в нормандском формате, которые состоялись 9 декабря в Париже.

Директор Евразийского центра Атлантического совета, посол США в Украине 2003-2006 гг. Джон Хербст заявил, что ему сложно предвидеть что-то позитивное от встречи в нормандском формате.

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– Трудно представить, что это будет большим шагом вперед. Зеленский уже заявил, что он не уступал во время переговоров. Путин говорит, что переговоры прошли успешно. Мы не знаем, как разбираться в этих совсем разных словах, – сказал он.

По его словам, Путин не готов оставить Украину в покое, поэтому “трудно предвидеть что-то позитивное от этой встречи”.

Напомним, 9 декабря в Париже проходит встреча в нормандской четверки.

Представителей СМИ пригласили в зал, где пройдет итоговая пресс-конференция лидеров нормандского формата.