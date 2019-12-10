PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Сайт Миротворец временно останавливает работу

Сайт центра исследования признаков преступлений против нацбезопасности Украины Миротворец объявил о временном прекращении работы 10 декабря.

Сайт Миротворець тимчасово зупиняє роботу

Миротворец не будет работать 10 декабря с 18.00.

Сайт полностью остановит свои серверы на два часа.

Читайте: Всем мир: почему Винник попал в скандал и оказался в базе Миротворец

В это время доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что сайт Миротворец не может быть закрыт Верховной Радой, потому что у нее нет соответствующих полномочий.

Источник: Миротворець

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

верховна рада
Рада не может закрыть Миротворец – Разумков
Всем мир: почему Винник попал в скандал и оказался в базе Миротворец
Всем мир: почему Винник попал в скандал и оказался в базе Миротворец
Лукашенко
Почему на пресс-конференции Лукашенко предложил ввести своих миротворцев на Донбасс
В Мали автомобиль ООН с миротворцами подорвался на мине
В Мали автомобиль ООН с миротворцами подорвался на мине
Герхард Шредер
Шредер попал в базу Миротворца. Германия просит Украину закрыть сайт
Украинцев с венгерскими паспортами вносят в базу Миротворца
Украинцев с венгерскими паспортами вносят в базу Миротворца
Хабенского внесли в базу Миротворца
Хабенского внесли в базу Миротворца
Экс-солистка t.A.T.u спела в оккупированном Луганске
Экс-солистка t.A.T.u спела в оккупированном Луганске
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка