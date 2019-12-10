Сайт Миротворец временно останавливает работу

Сайт центра исследования признаков преступлений против нацбезопасности Украины Миротворец объявил о временном прекращении работы 10 декабря.
Миротворец не будет работать 10 декабря с 18.00.
Сайт полностью остановит свои серверы на два часа.
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В это время доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.
Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что сайт Миротворец не может быть закрыт Верховной Радой, потому что у нее нет соответствующих полномочий.
Источник: Миротворець
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