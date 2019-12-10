Сухой остаток Норманди: Вакарчук об итогах саммита в Париже

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук после окончания нормандского саммита отреагировал на результаты встречи.

Святослав Вакарчук отметил, что президент России Владимир Путин не обратил никакого внимания на озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским позиции о недопустимости сдачи национальных интересов Украины.

– Мы все озвучили президенту красные линии. Он озвучил их на пресс-конференции. Путин не обратил на них никакого внимания. Это – сухой остаток Норманди, – написал народный депутат в Twitter.

Читайте: Зеленский назвал три принципа, которые не будут нарушены

Кроме того, Святослав Вакарчук положительно отметил договоренность об обмене и прекращении огня.

– Хорошо, что договорились об обмене заложников. И о прекращении огня. Это единственное, что сейчас будет иметь значения. Посмотрим, как эти договоренности будут выполнены.

Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи, в котором подробно прописаны все договоренности, ранее публиковали Факты ICTV.

Фото: Святослав Вакарчук