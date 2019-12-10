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Факты / Украина / Политика

Сухой остаток Норманди: Вакарчук об итогах саммита в Париже

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук после окончания нормандского саммита отреагировал на результаты встречи.

Сухой остаток Норманди: Вакарчук об итогах саммита в Париже

Святослав Вакарчук отметил, что президент России Владимир Путин не обратил никакого внимания на озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским позиции о недопустимости сдачи национальных интересов Украины.

– Мы все озвучили президенту красные линии. Он озвучил их на пресс-конференции. Путин не обратил на них никакого внимания. Это – сухой остаток Норманди, – написал народный депутат в Twitter.

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Кроме того, Святослав Вакарчук положительно отметил договоренность об обмене и прекращении огня.

– Хорошо, что договорились об обмене заложников. И о прекращении огня. Это единственное, что сейчас будет иметь значения. Посмотрим, как эти договоренности будут выполнены.

Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи, в котором подробно прописаны все договоренности, ранее публиковали Факты ICTV.

Фото: Святослав Вакарчук

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