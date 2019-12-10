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Факты / Украина

Туман в Одессе и Киеве – объявлен желтый уровень опасности

Вечером 10 и утром 11 декабря в Киеве прогнозируется сильный туман.

туман

Спасатели предупредили о сильном тумане в Одессе и Киеве 10 и 11 декабря. Видимость составит 200-500 м. Объявлен первый, желтый уровень опасности.

Водителям рекомендуется во время управления автомобилем снизить скорость, включить противотуманные фары совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию и включать аварийную световую сигнализацию во время остановки.

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Также стоит избегать резких маневров на дороге.

Туман в Одессе и Киеве – объявлен желтый уровень опасности / 2 фотографии

Напомним, в октябре смог окутал Киев и в другие города Украины. Это природное явление легко спутать с туманом. Факты ICTV объяснили, чем отличается смог от тумана и какая опасность.

Источник: ГСЧС

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