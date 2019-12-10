Вечером 10 и утром 11 декабря в Киеве прогнозируется сильный туман.
Спасатели предупредили о сильном тумане в Одессе и Киеве 10 и 11 декабря. Видимость составит 200-500 м. Объявлен первый, желтый уровень опасности.
Водителям рекомендуется во время управления автомобилем снизить скорость, включить противотуманные фары совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию и включать аварийную световую сигнализацию во время остановки.
Читайте: Туман или Сайлент Хилл: реакция соцсетей на смог в Киеве
Также стоит избегать резких маневров на дороге.
Туман в Одессе и Киеве – объявлен желтый уровень опасности / 2 фотографии
Напомним, в октябре смог окутал Киев и в другие города Украины. Это природное явление легко спутать с туманом. Факты ICTV объяснили, чем отличается смог от тумана и какая опасность.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+