В Раду поданы изменения в закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Фракция Слуга народа зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Проект закона о внесении изменения в ст. 1 Закона Украины Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зарегистрировали 10 декабря под номером 2569.

Однако текст закона на сайте Верховной Рады еще не появился.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам нормандского саммита объяснил, что сейчас проще продлить срок действия закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый.