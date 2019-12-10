В школе Чернигова вспышка вирусного гепатита А: заболели 30 детей

41 человек заразился вирусным гепатитом А в одной из школ Чернигова. Из них 30 детей.
В общеобразовательной школе №7 в Чернигове зафиксирована вспышка вирусного гепатита А.
По состоянию на 10 декабря зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых.
39 человек были госпитализированы и 31 уже выписали из стационара.
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Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.
В лабораторном центре подчеркнули, что ситуация у них на контроле, а противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Напомним, в октябре из-за вспышки гепатита А в этой же школе Чернигова ввели карантин. Тогда в больницу попали 16 учеников.
Источник: Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины