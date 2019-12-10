Реакцию политиков и пользователей сети на встречу нормандской четверки читайте на Фактах ICTV.
Встреча нормандской четверки состоялась 9 декабря в Париже. Это произошло впервые за последние три года.
По итогам саммита был согласован и подписан текст коммюнике.
Согласно документу, Россия и Украина договорились, в частности, о режиме прекращения огня до конца 2019 года, новом обмене пленными, новых пунктах пропуска, разведении сил.
В сети по-разному отреагировали на результаты встречи. Но в целом большинство отметило, что никаких красных линий президент Украины не перешел.
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Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов отметил, что это были хорошие переговоры:
– Страну никто не предал. Пленных пытаются вернуть. Хорошие переговоры. Но разговоры о дешевом газе меня настораживают, – написал он на странице в Facebook.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что встреча в нормандском формате сдвинула с мертвой точки вопрос урегулирования войны на Донбассе.
– Я надеюсь, что это действительно даст возможность вернуть временно оккупированные территории, и через некоторое время мы сможем говорить о том, что выполнены все задачи и позиции, которые были упомянуты и президентом, и его командой, – сказал Дмитрий Разумков журналистам.
Народный депутат и председатель партии Голос Святослав Вакарчук положительно отметил договоренности о прекращении огня и новый обмен пленными.
Добре, що домовились про обмін заручників. І про припинення вогню. Це єдине, що зараз матиме значення. Подивимось, як ці домовленості будуть виконані.
— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 9 декабря 2019 г.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в Facebook написал, что участие в переговорах в нормандском формате для Украины это большой прогресс, ведь три года ситуация находилась в замороженном состоянии.
Больше комментариев и реакций на встречу в нормандском формате можно посмотреть в нашей подборке.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали смешные моменты нормандской встречи.