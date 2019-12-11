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Факты / Украина / Политика

Драка в Раде: Слуга народа обратилась к правоохранителям

Фракция политической партии Слуга народа сделала официальное заявление относительно драки в Верховной Раде между народными депутатами Слуги народа и депутатами от партии Свобода.

Драка в Раде: Слуга народа обратилась к правоохранителям

Фракция Слуга народа назвала драку в Раде сознательной провокацией, цель которой – сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию.

– Очень показательной для нас является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими, – отметили в Слуге народа.

Также фракция обратилась к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент.

– Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарату Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике – в частности, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний, – заявили в партии.

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– Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским способом влиять на работу представителей народа Украины, – добавили в Слуге народа.

Напомним, драка в Верховной Раде произошла во время заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политике.

Депутаты VII созыва от партии Свобода Едуард Леонов и Игорь Мирошниченко и депутат-мажоритарщик от Слуги народа Андрей Богданец подрались из-за разных взглядов по вопросу о рынке земли.

Источник: Слуга народа 

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