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Факты / Украина / Политика

ГБР пришло с обыском к экс-депутату Микитасю

У народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитась провели обыски по месту его жительства и регистрации.

Максим Микитась

В ГБР указывают, что в 2016 году народный депутат Украины осуществил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

– Следователи ГБР провели санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата Украины 8-го созыва в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн грн, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в 2016 году народный депутат совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим доходов внесли в декларации кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва.

Следствие указывает, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа.

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Кроме того, у лиц, которым якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы.

Дело квалифицировано по статьям легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Напомним, детективы НАБУ 2 октября объявили подозрение нардепу VIII созыва Максиму Микитась по делу о завладении недвижимостью Нацгвардии, а 3 октября – вручили ходатайство о применении меры пресечения.

Источник: ГБР

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