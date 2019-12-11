Кремль ожидает, что “Зеленский остановит войну на Донбассе” – Лавров

Кремль рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский “остановит войну на Донбассе”, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кремль ждет, что президент Украины Владимир Зеленский “будет следовать предвыборным обещаниям и остановит войну на Донбассе”.

Об этом на брифинге после визита в Вашингтон заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, где он провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

Лавров также оценил атмосферу на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря.

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По его словам, переговоры были “конструктивными, взаимоуважительными и прагматичными”.

Как сообщалось, Трамп на встрече с Лавровым призвал Россию закончить войну в Украине.