Кремль ожидает, что “Зеленский остановит войну на Донбассе” – Лавров

Кремль рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский “остановит войну на Донбассе”, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кремль ждет, что президент Украины Владимир Зеленский “будет следовать предвыборным обещаниям и остановит войну на Донбассе”.
Об этом на брифинге после визита в Вашингтон заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, где он провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.
Лавров также оценил атмосферу на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря.
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По его словам, переговоры были “конструктивными, взаимоуважительными и прагматичными”.
Как сообщалось, Трамп на встрече с Лавровым призвал Россию закончить войну в Украине.
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