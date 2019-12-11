11 декабря по всей территории Украины ожидается теплая и облачная погода.
В среду 11 декабря, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, но на Закарпатье, Ивано-Франковской и Черновицкой области пройдет дождь.
В западных и северных регионах страны ожидается облачная погода. Температура днем от -1°…4°С, а ночью 0°…3°С.
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В центральной части Украины также облачно и без осадков. Воздух прогреется до 3°С днем и столько же ночью – 2°С тепла.
В восточных областях температура днем 1°…5°С, а ночью -1°…3°С.
На юге Украине будет теплее всего 3°…7°С днем и 1°…4°С ночью.
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