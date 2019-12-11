PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Старая мебель и сантехника: как выглядит госдача Пристайко в Конча-Заспе

Незадолго после назначения министром иностранных дел Вадим Пристайко получил доступ к государственной даче в Конча-Заспе.

Дача Пристайко

СМИ обнаружили в Конча-Заспе государственную дачу, которой пользуется министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Этот факт подтвердила и жена министра Инна Пристайко. По ее словам, за аренду государственного имущества приходится платить около 10 тыс. грн в месяц.

Она считает что такая плата слишком большая за достаточно скромный дом.

Читайте: Милованову могут выплатить премию в 236 тыс. грн

По словами Инны Пристайко, сносить дом не собираются. Пока в нем решили отдыхать на выходных.

На фото можно увидеть, что состояние дачи далеко не самое лучшее. На окнах слезла краска, заметно, что сантехника и мебель достаточно старые.

  • Дача Пристайко
  • Дача Пристайко
  • Дача Пристайко
  • Дача Пристайко
  • Дача Пристайко
  • Дача Пристайко
  • Дача Пристайко
  • Дача Пристайко
Старая мебель и сантехника: как выглядит госдача Пристайко в Конча-Заспе / 4 фотографии

К слову, министр юстиции Денис Малюська рассказал, что хотел бы зарабатывать 80 тыс. грн на указанной должности.

Сейчас ему не хватает зарплаты на то, чтобы содержать семью, из-за чего он может уйти в отставку.

Источник: News ONE

Фото: News ONE

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России
Нормандская встреча: Пристайко назвал основные требования к России
Рада пролонгирует закон об особом статусе Донбасса – Пристайко
Рада пролонгирует закон об особом статусе Донбасса – Пристайко
В войне с Россией погибли 14 тыс. человек – Пристайко
В войне с Россией погибли 14 тыс. человек – Пристайко
Путін на Євроіграх
Остановить Путина может только НАТО – Пристайко
Это не будет Минск-3: Пристайко рассказал о содержании решения нормандского саммита
Это не будет Минск-3: Пристайко рассказал о содержании решения нормандского саммита
Нерешительность НАТО позволила РФ вторгнуться в Украину и Грузию – Пристайко
Нерешительность НАТО позволила РФ вторгнуться в Украину и Грузию – Пристайко
Украина хочет Ruxit – Пристайко
Украина хочет Ruxit – Пристайко
Политика – не ваша сильная сторона! Пристайко о приложении Apple с Крымом
Политика – не ваша сильная сторона! Пристайко о приложении Apple с Крымом
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка