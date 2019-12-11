Незадолго после назначения министром иностранных дел Вадим Пристайко получил доступ к государственной даче в Конча-Заспе.

СМИ обнаружили в Конча-Заспе государственную дачу, которой пользуется министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Этот факт подтвердила и жена министра Инна Пристайко. По ее словам, за аренду государственного имущества приходится платить около 10 тыс. грн в месяц.

Она считает что такая плата слишком большая за достаточно скромный дом.

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По словами Инны Пристайко, сносить дом не собираются. Пока в нем решили отдыхать на выходных.

На фото можно увидеть, что состояние дачи далеко не самое лучшее. На окнах слезла краска, заметно, что сантехника и мебель достаточно старые.















Старая мебель и сантехника: как выглядит госдача Пристайко в Конча-Заспе / 4 фотографии

К слову, министр юстиции Денис Малюська рассказал, что хотел бы зарабатывать 80 тыс. грн на указанной должности.

Сейчас ему не хватает зарплаты на то, чтобы содержать семью, из-за чего он может уйти в отставку.

Источник: News ONE

Фото: News ONE