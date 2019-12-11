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Факты / Украина / Политика

Трамп на встрече с Лавровым призвал Россию закончить войну в Украине

Дональд Трамп во время встречи с Сергеем Лавровым вспомнил войну в Украине и вмешательство России в выборы в США.

Трамп на встрече с Лавровым призвал Россию закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которой призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Кроме украинского вопроса, Трамп призвал Москву не вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году.

Интересно, что Лавров после встречи заявил, что они с Трампом “выборы вообще не обсуждали”.

Читайте: Washington Post призывает США изменить политику в отношении Украины

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.

Напомним, в оборонном бюджете США на 2020 год предусмотрено выделение Украине $300 млн военной помощи.

Источник: Интерфакс

Фото: RealDonaldTrump

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