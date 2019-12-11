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Факты / Украина / Политика

В 2020 году правительство не будет увеличивать стипендии – Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что Кабмин не будет увеличивать стипендии в следующем году, а наоборот сократит процент тех, кто ее получает.

В 2020 году правительство не будет увеличивать стипендии – Новосад

Анна Новосад считает, что социальные стипендии нужно верифицировать, а из-за существенного увеличения стипендий нужно постепенно уменьшать процент, тех, кто потенциально может ее получать.

Она добавила, что на следующий год не будут закладывать увеличение стипендий.

– Есть два типа стипендий – социальные и академические. Социальные стипендии нужно верифицировать, чтобы их получали те категории студентов, которые в этом нуждаются, – пояснила министр.

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Политик считает, что академические стипендии нужно увеличить, но деньги для этого на 2020 год не закладывалось.

– Когда мы говорим про академические стипендии, то это должно быть инструментом мотивации. Они должны быть намного выше, чем сейчас.

На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же из-за существенного увеличения стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально может ее получать, – добавила она.

Ранее Анна Новосад сообщила, что с 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Источник: РБК-Украина

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