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Факты / Украина

В законопроекте о самоуправлении Донбасса не будет изменений в Конституцию – Корниенко

В новом проекте закона Об особом порядке местного самоуправления на Донбассе не собираются предусматривать положения, которые вносили бы изменения в Конституцию Украины.

Олександр Корнієнко

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко во время брифинга заявил, что разработка нового законопроекта Об особом порядке местного самоуправления на Донбассе начнется после продления действующего закона.

В нем не будет идти речь об изменениях в Конституцию.

– В том новом законе, который мы будем разрабатывать по постоянному статусу, это пожалуй ближе к изменениям в Конституцию, – сказал Корниенко.

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Он добавил, что изменения в Конституцию касательно децентрализации не предусматривают какой-либо особый статус для украинских городов или отдельных территорий.

Даже касательно столицы изменили формулировку, чтобы речь не шла о ее особом статусе.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что закон Об особом порядке местного самоуправления на Донбассе можно продлить еще на год, а затем работать над новым законопроектом.

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