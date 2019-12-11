В законопроекте о самоуправлении Донбасса не будет изменений в Конституцию – Корниенко

В новом проекте закона Об особом порядке местного самоуправления на Донбассе не собираются предусматривать положения, которые вносили бы изменения в Конституцию Украины.

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко во время брифинга заявил, что разработка нового законопроекта Об особом порядке местного самоуправления на Донбассе начнется после продления действующего закона.

В нем не будет идти речь об изменениях в Конституцию.

– В том новом законе, который мы будем разрабатывать по постоянному статусу, это пожалуй ближе к изменениям в Конституцию, – сказал Корниенко.

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Он добавил, что изменения в Конституцию касательно децентрализации не предусматривают какой-либо особый статус для украинских городов или отдельных территорий.

Даже касательно столицы изменили формулировку, чтобы речь не шла о ее особом статусе.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что закон Об особом порядке местного самоуправления на Донбассе можно продлить еще на год, а затем работать над новым законопроектом.