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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина и РФ продолжат газовые переговоры 13 декабря – СМИ

Очередной раунд российско-украинских переговоров по газу состоится 13 декабря в Вене.

Газ

Нафтогаз и Газпром продолжат газовые переговоры в пятницу, 13 декабря.

По данным источника в дипломатических кругах, двусторонняя встреча состоится в Вене.

Состав делегаций пока не известен.

Читайте: Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту – Гончарук

Предыдущий раунд российско-украинских газовых переговоров состоялся в Вене 28 ноября.

Напомним, 10 декабря в Газпроме заявили, что продолжат газовые переговоры с Нафтогазом в двустороннем формате в ближайшие дни.

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