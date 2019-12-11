Укрзализныця повысят зарплаты: когда и на сколько

Зарплаты сотрудников Укрзализныци повысят в первом квартале 2020 года не менее чем на 10%.

Укрзализныця и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей подписали меморандум, согласно которому зарплаты работников компании в первом квартале 2020 года вырастут минимум на 10%.

Документом также предусмотрено оздоровление железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году.

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Средняя зарплата на Укрзализныце за последние три года увеличилась более чем вдвое.

– За 9 месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания потратила на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений, – рассказал председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Напомним, Укрзализныця запустила дополнительные поезда к Новому году, которые начнут курсировать с 21 декабря.