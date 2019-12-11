PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Укрзализныця повысят зарплаты: когда и на сколько

Зарплаты сотрудников Укрзализныци повысят в первом квартале 2020 года не менее чем на 10%.

Потяг

Укрзализныця и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей подписали меморандум, согласно которому зарплаты работников компании в первом квартале 2020 года вырастут минимум на 10%.

Документом также предусмотрено оздоровление железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году.

Читайте: Укрзализныця увеличит вдвое количество поездов Интерсити+

Средняя зарплата на Укрзализныце за последние три года увеличилась более чем вдвое.

– За 9 месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания потратила на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений, – рассказал председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Напомним, Укрзализныця запустила дополнительные поезда к Новому году, которые начнут курсировать с 21 декабря.

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Средняя зарплата в Украине повысится в 3,5 раза: возможно ли это сделать за 7 лет
Средняя зарплата в Украине повысится в 3,5 раза: возможно ли это сделать за 7 лет
На Прикарпатье и Ровенщине огромные долги по зарплате – люди голодают
На Прикарпатье и Ровенщине огромные долги по зарплате – люди голодают
зарплата
За 7 лет догоним: Милованов сравнил зарплаты в Украине и Польше
магазин
Украинцы тратят больше всего денег на еду и напитки – Госстат
700 тыс. в месяц: какие зарплаты в ЦИК и законны ли такие оклады
700 тыс. в месяц: какие зарплаты в ЦИК и законны ли такие оклады
Укрзалізниця
Цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%
гроші
В Украине долги по выплате зарплат превысили 2 млрд грн
гривня
В Украине выросла средняя зарплата – где больше платят
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка