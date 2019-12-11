Правительство отменило скороговорки о лицензиях компаний в рекламе

Зачитывать лицензионные данные в рекламе скоро будет необязательно.

На заседании Кабинета министров 11 декабря отменили обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп.

По словам Дмитрия Дубилета, нововведения заработает со следующего года, однако это не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться.

– Вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки. Почему это можно отменить? Во-первых, это отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться. Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может быть, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху Гугла, совсем устарела, – написал министр.

Он также добавил, что у него есть теория, в которой наряду с крупными и важными реформами следует постоянно искать такие подобные мелочи.

Дмитрий Дубилет также рассказал о деталях электронной переписи населения.

Источник: Дмитрий Дубилет