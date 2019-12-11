В Одессе опознали еще одну жертву пожара – это преподавательница Третьякова

В Одессе опознали еще одну жертву пожара, который произошел в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Еще одной жертвой пожара в Одессе оказалась 48-летняя Наталья Третьякова.

Она была преподавательницей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и заведующей отделением правового направления колледжа.

Как сообщила заместитель мэра города Светлана Бедрега, женщину опознали родственники.

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Что касается других жертв пожара ситуация сложнее.

– Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших, – добавила Светлана Бедрега.

Всего удалось опознать пятерых погибших во время пожара. Спасатели нашли десять тел. Поиски продолжаются.

Ранее Факты ICTV писали о том, что одним из погибших в пожаре в Одессе оказался 16-летний студент Кирилл Трофимчук.