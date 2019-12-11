По последним данным, погибли 12 человек. Поиски еще шести продолжаются.

Для ликвидации последствий пожара в Одессе осуществлено работы по демонтажу аварийной стены (сектор D), начаты работы по расчистке внутреннего двора и обрушение опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки.

Все работы выполняют во взаимодействии с Департаментом архитектуры и строительства Одесского городского совета, Геодезийной службой и другими строительными организациями города.

– Психологи ДСНС постоянная оказывают поддержку родственникам погибших и пропавших, – сообщают в службе ДСНС.

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Всего с начала разборки завала вывезли около 2 100 м³ строительных конструкций.















Восемь человек остаются в больнице после пожара в Одессе / 4 фотографии

К работам привлечены 227 человек и 40 единиц техники.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.