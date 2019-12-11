Как бы я не ненавидел Путина, благодарен ему, что он нас объединил – Сенцов

Режиссер Олег Сенцов, несмотря на ненависть к Владимиру Путину, благодарен ему за то, что он объединил украинцев.

Олег Сенцов на встрече с ветеранами войны на Донбассе, активистами и волонтерами сказал, что Владимир Путин – единственный враг Украины, но благодарен ему за объединение украинцев.

– Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он, – считает бывший пленник Кремля.

Также, по его мнению, пока Путин находится у власти Украина не сможет вернуть Донбасс и Крым.

Читайте: Не верьте Путину, Россия обязательно обманет – Сенцов в Европарламенте

– Путин не вечный, мы все вернем, рано или поздно, – добавил Сенцов.

Напомним, 25 ноября в Страсбурге Олегу Сенцову вручили премию За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

Источник: TheБабель