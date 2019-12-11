Закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО планируют принять завтра

На пленарном заседании Верховной Рады 12 декабря предлагают принять одновременно в первом чтении и в целом законопроект о особого статуса Донбасса.
Предполагается внести лишь одно изменение – продлить действие ранее принятого закона на один год.
Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко.
– Сейчас состоится заседание комитета, который должен принять решение, что откроет возможность завтра рассмотреть этот законопроект, – сообщил Корниенко.
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Ранее Зеленский также говорил, что закон Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть продлен еще на один год.
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