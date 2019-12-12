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Факты / Украина

Грищенко предлагали признать вину в убийстве Шеремета – адвокат

Владислав Грищенко фигурирует в деле о покушении на убийство журналиста Павла Шеремета.

Грищенко предлагали признать вину в убийстве Шеремета – адвокат

Владислав Грищенко является специалистом по взрывному делу и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства.

– Два дня назад в Печерском суде следствие предлагало Грищенко признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и других резонансных делах, – рассказ адвокат Грищенко Виталий Ковальчук в эфире Радио НВ.

От также заявил, что они обратились к ГБР в связи с действиями следователей по поводу его подзащитного.

Читайте: Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию

Следствие подозревает в исполнении убийства 5 человек: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса), Яну Дугар и супруги Инну (Пума) и Владислава (Буча) Грищенков. 

Ранее мы писали о хронологии расследования убийства Павла Шеремета.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров

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