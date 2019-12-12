Грищенко предлагали признать вину в убийстве Шеремета – адвокат

Владислав Грищенко фигурирует в деле о покушении на убийство журналиста Павла Шеремета.

Владислав Грищенко является специалистом по взрывному делу и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства.

– Два дня назад в Печерском суде следствие предлагало Грищенко признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и других резонансных делах, – рассказ адвокат Грищенко Виталий Ковальчук в эфире Радио НВ.

От также заявил, что они обратились к ГБР в связи с действиями следователей по поводу его подзащитного.

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Следствие подозревает в исполнении убийства 5 человек: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса), Яну Дугар и супруги Инну (Пума) и Владислава (Буча) Грищенков.

Ранее мы писали о хронологии расследования убийства Павла Шеремета.

