В честь Павла Шеремета назвали сквер в Киеве

В Киеве скверу на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой присвоили имя журналиста Павла Шеремета.

За решение присвоить скверу имя убитого в 2016 году Павла Шеремета проголосовали 86 депутатов Киевсовета.

Вопрос рассматривался на заседании как неотложный.

Во время общественного обсуждения идею поддержали 81% граждан.

К слову, Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист. Он погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором находился Павел Шеремет, взорвали в центре Киева.

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Напомним, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров Верю

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Также стали известны фамилии пятерых исполнителей убийства журналиста.

Источник: Киевсовет

Фото: Киевсовет