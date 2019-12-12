В честь Павла Шеремета назвали сквер в Киеве

В Киеве скверу на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой присвоили имя журналиста Павла Шеремета.
За решение присвоить скверу имя убитого в 2016 году Павла Шеремета проголосовали 86 депутатов Киевсовета.
Вопрос рассматривался на заседании как неотложный.
Во время общественного обсуждения идею поддержали 81% граждан.
К слову, Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист. Он погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором находился Павел Шеремет, взорвали в центре Киева.
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Напомним, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.
В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров
Также стали известны фамилии пятерых исполнителей убийства журналиста.
Источник: Киевсовет
Фото: Киевсовет