На Донбассе в 2019 году ранили 136 гражданских лиц, а 26 – убили

Глава миссии ООН в Украине Матильда Богнер заявила, что за 2019 год в Украине убили 26 мирных жителей и еще 136 человек ранен.

Моніторингова місія ООН повідомила, що за одинадцять місяців 2019 року на Донбасі поранено 136 і вбито 26 цивільних осіб.

– Загальна кількість жертв серед цивільного населення в 2019 році склала 162 людини станом на 15 листопада, зокрема, 26 убитих і 136 поранених, – сказала глава місії ООН в Україні Матильда Богнер на брифінгу в Києві.

За словами глави місії ця цифра є найнижчою порівняно з аналогічними періодами за весь час конфлікту, але загальне число загиблих від конфлікту цивільних осіб продовжує зростати.

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– С середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения составляет 3 тыс. 344 человека, а число раненых превышает 7 тыс. человек с обеих сторон, – сказала Богнер.

Глава Мониторинговой миссии отметила, что стороны конфликта должны сделать все возможное, чтобы свести к нулю количество жертв среди гражданского населения.

Напомним, во время совещания в Офисе президента по подготовке к нормандскому саммиту были утверждены пять сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.