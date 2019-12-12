Нацбанк увеличил лимит инвестиций физлиц за границу до €100 тыс. в год

Национальный банк Украины повышает электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу до €100 тыс. в год.

По словам главы НБУ Якова Смолия, именно благоприятная ситуация на валютном рынке позволила сделать ряд шагов по смягчению валютного регулирования.

Также НБУ меняет подход формирования банками обязательных резервов под привлеченные средства.

– С марта следующего года требования по обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты: для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля, для резервов в валюте – повышен до 100%, – сообщил Яков Смолий во время брифинга.

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Также Яков Смолий отметил, что Нацбанк повышает плановый объем ежедневных интервенций на валютном рынке с $30 до $50 млн до конца текущего и на первый квартал следующего года.

Воспользоваться повышенным лимитом для инвестирования за границу украинцы смогут уже в этом году с 18 декабря. Граждане, которые уже перечислили €50 тыс. в пределах предыдущего лимита, смогут перечислить аналогичную сумму до конца текущего года.

Ранее Факты ICTV писали о том, что НБУ снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%.