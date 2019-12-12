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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк увеличил лимит инвестиций физлиц за границу до €100 тыс. в год

Национальный банк Украины повышает электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу до €100 тыс. в год.

держборг

По словам главы НБУ Якова Смолия, именно благоприятная ситуация на валютном рынке позволила сделать ряд шагов по смягчению валютного регулирования.

Также НБУ меняет подход формирования банками обязательных резервов под привлеченные средства.

– С марта следующего года требования по обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты: для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля, для резервов в валюте – повышен до 100%, – сообщил Яков Смолий во время брифинга.

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Также Яков Смолий отметил, что Нацбанк повышает плановый объем ежедневных интервенций на валютном рынке с $30 до $50 млн до конца текущего и на первый квартал следующего года.

Воспользоваться повышенным лимитом для инвестирования за границу украинцы смогут уже в этом году с 18 декабря. Граждане, которые уже перечислили €50 тыс. в пределах предыдущего лимита, смогут перечислить аналогичную сумму до конца текущего года.

Ранее Факты ICTV писали о том, что НБУ снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%.

Источник: НБУ

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