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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%: причины и последствия

Нацбанк Украины решил снизить учетную ставку (процент, под который НБУ предоставляет кредиты банкам) на два процентных пункта – с 15,5% до 13,5%, что обусловлено стремительным укреплением курса гривны.

НБУ снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%: причины и последствия

С 13 декабря 2019 года учетная ставка снижается до 13,5% – такое решение 12 декабря принял монетарный комитет Нацбанка Украины.

Это означает, что ставки по кредитам и депозитам должны также снизиться.

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– В ноябре 2019 года потребительская инфляция стремительно замедлилась – до 5,1% в годовом измерении, что было ниже ожиданий Нацбанка. В основе этой устойчивой тенденции – постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является замедление базовой инфляции, а также снижение цен на энергоносители, – так в НБУ объяснили свое решение.

Регулятор отмечает, что инфляция замедлилась из-за укрепления обменного курса гривны и улучшения инфляционных ожиданий.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что ставки по кредитам могут снизиться до 12% летом 2020 года.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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