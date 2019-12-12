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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Невозвращение банков экс-владельцам – Гончарук подал законопроект

В Верховную Раду подали законопроект, который регулирует вывод неплатежеспособных банков с рынка и не позволяет вернуть их экс-владельцам.

Невозвращение банков экс-владельцам – Гончарук подал законопроект

Кабинет министров подал в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы. Его инициатором стал премьер-министр Алексей Гончарук.

Указанный законопроект должен ввести запрет на возвращение банков экс-владельцам и регулировать вывод неплатежеспособных финансовых учреждений с рынка.

Сейчас на сайте Верховной Рады отсутствует текст законопроекта №2571. По информации СМИ, в нем предусматривают ситуации, когда собственником банка становится государство в лице Министерства финансов, а также изменения в статьи, касающиеся национализации Приватбанка.

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В Telegram-канале Темный рыцарь больше рассказали о нормах, которые препятствуют возвращению банков экс-владельцам:

  • процедуру вывода неплатежеспособного банка с рынка нельзя будет остановить;
  • процедуру ликвидации банка нельзя будет остановить;
  • общий размер ущерба, который может быть взыскан с НБУ ограничивается размером реального ущерба.

Также в указанном Telegram-канале опубликовали якобы сравнительную таблицу законопроекта.

К слову, НБУ обязал банки указывать полную стоимость услуг, периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата и возможные штрафы за его просрочку.

Источник: Темный Рыцарь

Источник: Украинская правда

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