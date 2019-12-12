Невозвращение банков экс-владельцам – Гончарук подал законопроект

В Верховную Раду подали законопроект, который регулирует вывод неплатежеспособных банков с рынка и не позволяет вернуть их экс-владельцам.
Кабинет министров подал в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы. Его инициатором стал премьер-министр Алексей Гончарук.
Указанный законопроект должен ввести запрет на возвращение банков экс-владельцам и регулировать вывод неплатежеспособных финансовых учреждений с рынка.
Сейчас на сайте Верховной Рады отсутствует текст законопроекта №2571. По информации СМИ, в нем предусматривают ситуации, когда собственником банка становится государство в лице Министерства финансов, а также изменения в статьи, касающиеся национализации Приватбанка.
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В Telegram-канале Темный рыцарь больше рассказали о нормах, которые препятствуют возвращению банков экс-владельцам:
- процедуру вывода неплатежеспособного банка с рынка нельзя будет остановить;
- процедуру ликвидации банка нельзя будет остановить;
- общий размер ущерба, который может быть взыскан с НБУ ограничивается размером реального ущерба.
Также в указанном Telegram-канале опубликовали якобы сравнительную таблицу законопроекта.
К слову, НБУ обязал банки указывать полную стоимость услуг, периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата и возможные штрафы за его просрочку.
Источник: Темный Рыцарь