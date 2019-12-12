12 декабря Верховная Рада продлила до 31 декабря 2020 года закон о так называемом особом статусе Донбасса. Факты ICTV рассказывают, что предполагает соответствующий закон.

Так называемый закон об особом статусе Донбасса (Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) приняли в сентябре 2014 года.

Тогда он должен был быть временным и предусматривал быстрое проведение выборов в ОРДЛО.

Так называемый особый статус Донбасса предусматривает предоставление широких полномочий местным органам власти.

Он устанавливает особый порядок назначения судей и правоохранителей. Кроме того, с правительством должны подписать отдельное соглашение об экономическом развитии Донбасса.

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В 2015 году парламентарии внесли в него изменения, добавив статью 10. Она свидетельствовала о том, что выборы на Донбассе могут пройти только после того, как из ОРДЛО выведут незаконные вооруженные формирования и военную технику.

Также были предусмотрены условия для международного контроля за выборами и их проведение по украинскому законодательству.

В законе установлена амнистия участникам событий на Донбассе, которые не совершили тяжких преступлений.

К слову, народный депутат Александр Корниенко заявил, что в новом законопроекте Об особом порядке местного самоуправления на Донбассе не будет положений об изменениях в Конституции.