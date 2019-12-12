Под Офисом президента монтируют каток

12 декабря, на Банковой начали собирать новую конструкцию. Рабочие привезли стройматериалы для того, чтобы прямо под Офисом президента установить каток для жителей и гостей столицы.

Каток — социальная инициатива Экспоцентра Украины. Опробовать лед на Банковой бесплатно смогут все желающие.

– Он будет размером 12х28 метров. Это более 300 м² льда. Каток должен начать работать в канун Нового Года, примерно, 28-29 декабря. Все зависит от погодных условий. Если будет тепло, то еще плюс два дня, если будет мороз, то минус два дня.

Работать будет до 19 января. Кататься на этой ней можно будет бесплатно, только со своими коньками — проката не предусмотрено, — рассказал гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин.